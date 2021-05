La danse des milliards

Nous allons dépenser entre 6 et 10 milliards pour un tunnel entre la ville de Québec et Lévis. Bien content pour eux. Je demeure dans la ville au merveilleux nom de Saguenay, arrondissement Chicoutimi, secteur nord. Chaque jour, entre les deux rives, plus de 50 000 citoyens empruntent un pont qui ne suffit plus au trafic toujours croissant. Des réparations ont été lancées il y a je ne sais plus combien d’années, avec tous les désagréments que cela comporte, et ne sont pas encore terminée. Nous avons demandé un nouveau pont. Fin de non-recevoir. Alors, la question qui me trotte dans la tête est la suivante. Qu’est-ce que les gens de Québec et Lévis ont de plus que nous pour réussir ce tour de force ?