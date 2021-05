La chronique de Michel David du samedi 15 mai 2021 intitulée « Vivre en anglais » présente une excellente analyse globale du projet de loi 96. Mais c’est vraiment la dernière phrase de sa chronique qui tue : « Il appartient aux francophones de prendre les moyens de vivre en français, s’ils y tiennent vraiment. »

On ne devient pas bilingue à Montréal pour répondre en anglais à un commis dans un commerce sur la rue Sainte-Catherine qui nous adresse la parole dans la langue de Shakespeare, néanmoins combien le font ? Un peuple qui reste craintif de froisser un commerçant qui lui parle dans une autre langue chez lui est un peuple qui a gardé des réflexes d’un passé, disons, servile. Certains Montréalais francophones sont encore très réservés au centre-ville devant un jeune commis qui leur vend des espadrilles en anglais. On entend souvent comme échappatoire « je pratique mon anglais » ou « c’est plus facile si je lui parle en anglais ». C’est triste.

Le Québec a eu Robert Bourassa, René Lévesque et Camille Laurin à des périodes charnières de son histoire pour ancrer le français dans sa fondation et ses lois. Aujourd’hui, François Legault et Simon Jolin-Barrette poursuivent en solidifiant la structure législative du français. Comme le dit M. Legault, c’est notre tour… Mais si les Montréalais restent frileux et « gênés » en magasinant rue Sainte-Catherine, le projet de loi 96 ne sera jamais qu’un projet. […]