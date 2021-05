L’épreuve uniforme de français est une punition

Dans son projet de réforme de la loi 101, M. Jolin-Barrette revient sur l’épreuve uniforme de français (EUF), annulée à cause de la pandémie. Or, moi, ancien professeur au collégial, j’avais espéré qu’on mettrait définitivement fin à une vraie punition aux étudiants, qui n’a pas sa raison d’être.

À cause de l’EUF, chaque année, 15 % des finissants des cégeps, qui ont réussi tous leurs cours (y compris les cours de français et de philosophie), n’obtiennent pas leurs diplômes. Les professeurs qui enseignent le français dans les cégeps racontent que les étudiants vivent une angoisse permanente de peur de ne pas la réussir et d’être privés des fruits de deux ou trois années d’études.

Si onze années à l’école n’assurent pas une maîtrise de base de la langue maternelle, deux années d’activités (non obligatoires qui peuvent varier d’un cégep à l’autre) le feront-elles ?

Je ne connais aucun pays au monde qui teste la bonne connaissance de la langue maternelle à la fin des études postsecondaires. Par contre, si certaines facultés ont des exigences linguistiques précises, c’est à elles de les définir et de tester leurs futurs étudiants en conséquence.