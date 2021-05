Le REM dans une tranchée de surface

À Boston, on a détruit toutes les superstructures aériennes de transport en commun en faisant ce qui s’est appelé le BIG DIG voici une dizaine d’années. Il semble qu’à Montréal, on désire créer de telles structures en dépit de graves conséquences fonctionnelles et esthétiques qu’a soulignées le groupe d’architectes consultants démissionnaires. Je crois pour ma part qu’une solution à ce problème serait de créer une tranchée qui enterrerait partiellement le REM tout en préservant l’esthétique et l’acoustique le long du trajet. Des ponceaux devraient être construits au niveau de rues transversales pour assurer la fluidité de la circulation de surface. Une tranchée de surface pourrait résoudre le problème et mériterait une étude de faisabilité, car je suis certain que l’acceptabilité sociale serait au rendez-vous.