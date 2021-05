Accès limité aux cégeps anglophones

Parmi les stratégies pour stopper le déclin du français, on propose de contingenter l’admission aux cégeps anglophones pour tous ceux qui ne seraient pas des Anglos « patentés » et qui sont pourtant très nombreux à faire de ces établissements leur premier choix. Outre la petite bizarrerie (dont on s’accommode déjà très bien) que cette mesure confère plus de droits aux anglophones qu’aux autres, la situation présente devrait inciter les cégeps à se poser une question simple : comment répondre à cette demande qui nous échappe sans recourir à des contraintes réglementaires ? Évidemment, cela nécessiterait un peu d’écoute, un peu de créativité et sans doute quelques petits efforts pour faire les choses autrement. D’ailleurs, cette incapacité de certains établissements d’enseignement à répondre à des demandes raisonnables des citoyens se retrouve aussi au niveau primaire. Des écoles « d’exception » (bien que publiques et francophones) sont très convoitées et doivent limiter les inscriptions. Exception, dites-vous ? Mais pourquoi l’inscription à des programmes de musique, de science ou de langues modernes devrait-elle être réservée à quelques happy few, sélectionnés sur la base de leur intelligence présumée ou de l’endurance de leurs parents à faire la queue dès avant l’aube, ou encore par loterie ? Pourquoi ne pas offrir de tels programmes à ceux et celles qui les demandent ?

Enfin, certains veulent restreindre l’accès aux études supérieures en anglais parce qu’ils présument, sans qu’on ait vu aucune étude sérieuse sur la question, que les diplômés de ces établissements auront tendance par la suite à faire un transfert culturel et à vivre leur vie en anglais. Est-ce vrai, est-ce faux, il faudrait peut-être demander à Paul St-Pierre Plamondon et à Véronique Hivon ce qu’ils en pensent !