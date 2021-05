Appel aux députés pour Yves Michaud

Le 14 décembre 2000, l’Assemblée nationale adoptait sans préavis, sans débat et sans en vérifier les faits une résolution dénonçant le caractère inacceptable des propos ayant été prononcés la veille par M. Yves Michaud. Or ces propos n’ont pas été vérifiés au préalable et M. Michaud n’a pas eu l’occasion de se faire entendre de l’Assemblée nationale, contrairement aux exigences fondamentales du respect du droit à la justice, créant ainsi une réelle possibilité que M. Michaud en ait subi un préjudice.

Afin de régler cette affaire susceptible d’entacher la réputation et l’honneur de l’Assemblée nationale, nous demandons instamment à ses membres actuels d’adopter aussi rapidement que possible la motion suivante :

« Attendu que, pour respecter les règles fondamentales du droit à la justice, les propos d’un citoyen ne devraient pas être condamnés par l’Assemblée nationale avant d’être vérifiés et que celui-ci ait été entendu, il est résolu :

Que l’Assemblée nationale s’abstienne de condamner les propos d’un citoyen avant qu’ils aient été vérifiés et que celui-ci ait eu l’occasion d’être entendu et que, en conséquence, soit annulée la résolution sans préavis adoptée le 14 décembre 2000 qui ne respecte pas ces critères. »



Ont signé cette lettre ouverte : Pauline Marois, Jean-Pierre Charbonneau, Richard Guay, François Gendron. Jean-Marc Fournier, Louise Harel, Pierre Marois, Michel Audet, Agnès Maltais, Matthias Rioux, Denis Vaugeois, Louise Beaudoin, Paul Bégin, Jean-Guy Parent, Clément Richard, Rita Dionne-Marsolais, Serge Ménard, Jean-Pierre Jolivet, Lucien Lessard, Michel Clair, Jacques Baril, Maxime Arseneau, Roger Bertrand, André Boulerice, Guy Julien, Jocelyne Caron, Jacques Côté, Henri-François Gautrin, Serge Geoffrion, Guy Julien, Normand Jutras, Michel Morin, André Pelletier, Claude Pinard, Cécile Vermette