La Palestine s’embrase

Encore une fois ! Encore une fois ! La Palestine s’enflamme. Palestiniens et Israéliens s’affrontent. Comme d’habitude, le rapport de forces est disproportionné, ainsi que le nombre de morts et de blessés. Israël sent le besoin de montrer toute sa force, une force qui me paraît excessive et brutale. Israël, plutôt son gouvernement, avec sa politique palestinienne, me déçoit de plus en plus depuis des années. C’est une politique à courte vue, de fait antipalestinienne, qui ne reconnaît que le fait accompli ; il occupe et colonise illégalement la Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est. Une politique violant les droits de la personne.

Quand cela changera-t-il ? Quand Israéliens et Palestiniens auront-ils des dirigeants à la hauteur, ce qu’ils n’ont pas manifestement pas présentement ? Entretemps, le sang continuera de couler. Pauvre Israël, pauvre Palestine. Shalom, salam, paix. Il faut garder espoir malgré tout.