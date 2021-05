Monsieur le Premier Ministre,

J’ai lu avec grand intérêt un article du journal Le Devoir du 11 mai 2021, intitulé « […] L’affaire Joyce Echaquan, loin d’être un cas isolé ». Cela a été pour moi une prise de conscience que la discrimination envers les Autochtones est beaucoup plus prévalente que ce que l’on pouvait croire. J’ai été particulièrement frappé par la citation du juge à la retraite Jacques Viens dans le rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : « Les voix entendues sont assez nombreuses pour affirmer que les membres des Premières Nations et les Inuits ne se sentent pas en sécurité lorsque vient le temps de mettre leur santé entre les mains des services publics. »

Je comprends que vous ne vouliez pas utiliser le terme « racisme systémique ». Je le croyais, moi aussi, que c’était différent. Mais plus maintenant. Ne pensez-vous pas qu’avec l’éclairage que donne ce reportage et ceux qui suivront certainement, vous devriez réviser votre position ?