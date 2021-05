Pas seulement le climat!

En ce moment, il semble y avoir un consensus pour ne parler que du réchauffement climatique et de carboneutralité. Je comprends bien que c’est un enjeu majeur pour la planète, visible, coûteux et, il faut le dire, potentiellement rentable d’un point de vue politique. Pourtant, la destruction galopante des écosystèmes, la pollution chimique due aux pesticides, la pollution de l’eau, l’omniprésence du plastique dans nos vies et l’asphaltage du monde, pour ne nommer que ces sujets, avec, surtout, huit milliards d’individus qui voudraient vivre le « rêve américain », sont d’égale importance pour l’avenir des enfants et du reste de la planète.

L’écologie est une science qui a une approche globale, systémique, et il ne faudrait pas réduire la question planétaire à une sorte de positivisme scientifique qui nous ferait aborder les problèmes sans en chercher les causes profondes et avec une grille d’analyse nécessairement en accord avec les politiques et le type d’économie actuels.