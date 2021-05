Bonne route, M. Bouchard

Le Québec vient de perdre un de ses grands sages. Un baobab de sa forêt. J’ai suivi l’homme dans tout son pèlerinage radiophonique. Toujours, l’ouverture, la pédagogie et la tolérance ont guidé ses propos. De Remarquables oubliés, je n’ai perdu aucune de ses émissions. Celle à laquelle j’ai accroché le plus, c’est sa série avec Dany Laferrière sur les oubliés de la révolution haïtienne. Sa connaissance des grands dossiers de l’esclavage en Amérique a fait de M. Bouchard une source d’inspiration et une encyclopédie pour les jeunes. Son départ a fait pâlir notre ciel, car une grosse étoile a quitté le firmament.