Des covidiots indignes du fleurdelisé!

Lors des différentes manifestations contre les mesures sanitaires que j’ai vues dans la rue ou encore dans le cadre de reportages dans nos médias, il y a toujours, dans le lot des manifestants, des covidiots qui portent à bout de bras le drapeau du Québec. Et chaque fois je me dis, dans mon for intérieur : mais, c’est quoi l’idée ?

Effectivement, d’où vient cette idée de vouloir montrer à la face du monde qu’au Québec, on se fiche des mesures sanitaires en temps de pandémie, qu’on se fout de la COVID-19 ou qu’on n’en a rien à cirer ? Parce que ces manifestants qui arborent le fleurdelisé de cette façon tentent évidemment d’inclure tout le Québec, d’inclure les Québécois dans leurs actions irresponsables. Ils tentent ainsi de nous rendre complices de leur désaffection illégitime et idiote face à la pandémie qui continue de faire des victimes ici et dans le monde entier. Voudraient-ils nous inclure dans leurs bêtises ? À mes yeux, force est de le constater !

Alors, je leur demande de bien vouloir laisser tranquille le fleurdelisé qui nous représente ici comme ailleurs dans le monde. Tout simplement parce qu’ils en sont indignes.

Ce drapeau est l’objet de notre fierté. Il ne représente en rien la fierté d’une minorité de covidiots en manque de visibilité et en panne d’inspiration. En panne d’idées ! En manque d’humanité !