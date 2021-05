Se sentir démuni

En réaction à un éditorial de Robert Dutrisac

Une chose me frappe dans l’édito et le seul commentaire publié avant 8h. C’est le sentiment d’impuissance vécu par les lecteurs devant l’expression d’opinions haineuses exprimées sur les réseaux sociaux. Ils sont contraints de les subir. Deux questions. Peut-on donner du pouvoir aux lecteurs pour contrer ou même bannir l’expression d’opinions qui s’avèrent clairement haineuses ? Si oui, comment ? Sinon, cela me confirmera dans mon choix de ne jamais m’abonner à ce genre de diffuseur de haine.