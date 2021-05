Une initiative louable

Merci à vous, Mme [Marie-Andrée] Chouinard, et merci au journal Le Devoir pour cette initiative de faire valoir, plus spécialement en cette journée mondiale de la presse, la diversité des opinions, des idées, des prises de position des uns et des autres, voire des opposants. « Du choc des idées vient la lumière. » S’il y a des affrontements, il est souhaitable que cela amène non seulement à la compréhension de l’autre et des autres, mais aussi à un dialogue pacifique et enrichissant.