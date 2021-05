Salaire minimum de rêve!

Cher Monsieur Legault,

Des emplois à 56 000 $? Quelle bonne idée : vous augmentez le salaire minimum à 27 $ l’heure et le compte y est ! Avec 56 160 $ avant impôts, bien des Québécois (immigrants ou non) ne se porteront que mieux et signeront leurs baux de 1200 $ pour un 3 1/2 les yeux fermés !