En réaction à l’organisation de l’événement « Québec debout » qui a mobilisé des milliers de personnes à Montréal en fin de semaine contre les mesures sanitaires, je me sens tout à fait légitimé de prendre la défense des centaines de milliers d’autres Québécois qui ont fait le choix de se montrer unis « pour un Québec responsable » envers l’application des mesures sanitaires.

Dans toute cette saga, les manifestants brandissent l’étendard de leur liberté qu’ils disent brimée par l’ensemble des mesures sanitaires et revendiquent le retour à une vie normale.

Or, à mon avis, une société démocratique défend les droits des individus, mais aussi les devoirs, en l’occurrence la solidarité envers des centaines de milliers de Québécois qui, depuis plus d’un an, se plient aux mesures exigées par la Santé publique.

Dans ces circonstances, je ne peux que souscrire à l’appel de la professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal Roxane Borgès Da Silva, qui rappelle aux manifestants que la meilleure décision qu’ils peuvent prendre pour retrouver une certaine « normalité » est d’aller se faire vacciner contre la COVID-19… C’est une simple question de responsabilité sociale !