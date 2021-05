Les camionnettes et la publicité

Le journaliste Alexandre Shields fait le constat, statistiques à l’appui, que les Québécois sont friands de camions légers et de pétrole. Les véhicules les plus vendus sont les petits camions, qui incluent les VUS, les fourgonnettes et les camionnettes. Paradoxalement, ces camions légers sont de plus en plus gros et de plus en plus énergivores. Cet auteur trouve illogique que la publicité concernant ces bolides ne soit pas restreinte.

La renommée des VUS étant plus connue, il me paraît utile de parler de la popularité des camionnettes. La façon dont la publicité en fait l’éloge est sûrement un facteur important. Les slogans publicitaires affirment le machisme des camionnettes et mettent l’accent sur leur puissance. Le devant de ces modèles paraît énorme et fait ressortir leur stature imposante. À cette fin, les grandes compagnies sont en concurrence pour construire le modèle le plus puissant et le plus performant, « ultime caprice »selon Éric LeFrançois (La Presse+, 25 janvier, 2021). Que faut-il de plus pour que le ministre Benoit Charette agisse pour restreindre la publicité concernant ces mastodontes ?

Par ailleurs, les camionnettes sont populaires dans les campagnes. Dans ces coins de pays, beaucoup de gens ont besoin d’un pick-up, mais les mordus rivalisent pour conduire le plus beau ou du plus gros de ces véhicules.

Conduire une camionnette pour la première fois donne de fortes sensations. Le conducteur est en position surélevée et, au-dessous de lui, il sent et entend le ronron de quelque chose de puissant.

Parmi les diverses causes et les motivations individuelles pour expliquer la popularité des camionnettes, la puissance annoncée ne suscite-t-elle pas, chez celui ou celle qui est aux commandes, des fantasmes de toute-puissance ? Cette toute-puissance peut se manifester de diverses façons. Un détail peut être révélateur : les conducteurs de camionnettes ont tendance à doubler les autres voitures sur les autoroutes.

Pour terminer sur une voie plutôt sinueuse, on a pu voir récemment à la télévision des suprémacistes blancs se déplacer dans les villes américaines au volant de grosses camionnettes en exhibant des armes et des drapeaux pour faire peur.