MI écrit en franglais

Membre de Montréal international (MI), j’ai été stupéfait de voir le nouveau slogan apparu dans un message intitulé Faites du bruit pour Montréal et ses talents !. Ce slogan est : « Rejoignez la partie ! » À l’évidence, le cerveau qui a accouché d’une telle ineptie fonctionne en anglais et a cherché sur Google une version française à « Join the party ! »… Ouf ! Jusqu’ici, MI m’avait habitué à plus de classe dans sa correspondance.