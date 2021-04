Pour justifier son refus d’implanter un registre des baux en matière de logement locatif, la ministre de l’Habitation fait valoir « l’inaction des gouvernements précédents » et des « coûts importants pour tout le Québec ». De ce fait, les locataires continueront d’assumer les coûts importants découlant de l’incurie du gouvernement et des abus des propriétaires qui clament la loi du marché. De plus, elle affirme son parti pris favorable aux propriétaires.

Implanter un registre des baux, c’est attaquer les hausses abusives et illégales des loyers camouflées par le contournement de la section G du bail pour éviter la contestation du loyer par les locataires. À ces hausses s’ajoutent des dépôts imposés lors de la signature du bail ou après par sa modification unilatérale par les propriétaires.

Sans égard à leur titre, les élus ont une obligation : agir en faveur du bien commun et de l’amélioration des conditions de vie des citoyens. L’implantation d’un registre des baux par le gouvernement est justifiée et incontournable pour contrer les hausses abusives et illégales des loyers. Actuellement, le logement est un bien de consommation dont l’accès est conditionné par la situation financière des locataires. Or, le logement est un lieu où s’organisent et se concentrent les composantes de la vie personnelle et collective indissociables de la dignité humaine. La loi du marché réclamée par les propriétaires n’est pas une solution. De surcroît, les locataires ne sont pas destinés aux seuls profits des propriétaires. Enfin, refuser d’implanter un registre des baux, c’est établir deux classes de citoyens en matière de logement locatif : les propriétaires qui font la loi et les locataires auxquels le droit à un logement convenable à prix abordable est nié.