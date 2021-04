«Acta non verba»

J’en ai marre de me faire dire que c’est à moi de changer mes comportements !

Non pas que je ne veuille pas faire l’effort d’améliorer mon propre bilan carbone, mais je pose la question : à part de belles paroles, qu’ont vraiment fait les gouvernements depuis 30 ans que l’humanité court à la catastrophe, sinon encourager la croissance, soit le contraire de ce qu’ils auraient dû faire ? N’ont-ils pas, en particulier, signé des ententes aux conséquences désastreuses, faisant la part belle à des multinationales grandes émettrices de GES, désormais en mesure de contester juridiquement des décisions nuisant à leurs profits ?

Pourtant, tous les ordres de gouvernement disposaient (et disposent encore j’espère) de trois pouvoirs essentiels pour sauver la planète : pouvoir de légiférer, pouvoir de taxer et pouvoir d’emprunter. Ils auraient pu, depuis longtemps, réglementer pour induire des changements de comportements sur les importations, l’étalement urbain, l’implantation de mégacentres commerciaux, l’exploitation forestière, les codes des bâtiments, la taille des véhicules […], etc.

Ils auraient pu taxer les producteurs de combustibles fossiles (au lieu de les subventionner à coups de milliards), taxer (davantage) les combustibles fossiles, taxer les produits en fonction de leur taux d’émission de GES (de leur fabrication à leur élimination), taxer le camionnage au profit du ferroutage, taxer les produits de luxe ou inutiles, etc.

Ils auraient pu, enfin, emprunter davantage (en tout cas avant le COVID !) pour financer des projets de transport structurant et surtout la recherche et la mise en œuvre des solutions connues pour soit capter les GES, soit en limiter l’émission. Combien de ces projets dorment dans des laboratoires, faute de soutien ?

Le 22 avril, c’était le Jour de la Terre pour les gouvernements aussi ! Pour donner l’exemple, leurs actions doivent suivent leurs discours !