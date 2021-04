Une lubie passagère

Bon, la maladie chronique recommence ! Il y a encore des gens qui désirent avidement les Jeux olympiques d’hiver pour Québec. Non mais, dites-moi ce que ces personnes n’ont pas encore compris ? Rappelons-nous que Québec a déjà essuyé des refus cuisants, dont un qui baignait dans la magouille pour l’obtention des Jeux olympiques d’hiver de 2002 (Salt Lake City). En 2010, Vancouver fut préféré à Québec. Imaginez, même Calgary, avec son expérience, ne désire plus cet événement devenu financièrement répulsif !

Il est certain que le mont à Liguori n’a pas poussé depuis, nous n’avons pas de tremplin de saut à ski ni de piste de bobsleigh. […] Une telle aventure n’est plus un événement phare et tétanise tristement notre développement durable !

À mon sens, Québec n’a pas plus besoin des Jeux olympiques d’hiver qu’une reine de beauté a besoin d’une maladie de peau ! Ce sujet ne passe plus la rampe. Les gouvernements ne sont pas des pactoles éternellement intarissables. Notons que les autorités gouvernementales distribueront quand même beaucoup d’argent dans la région pour le troisième lien, le tramway, l’étalement du transport collectif dans la Rive-Nord et pour le nouveau pont de l’Île. Alors, allons vers l’essentiel et oublions les lubies passagères et inutiles qui endettent rapidement !