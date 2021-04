Du mauvais usage du concept des droits collectifs

Le récent jugement sur la loi 21 a fait ressurgir dans le discours politique l’idéologie des « droits collectifs », idéologie qui vise à justifier et à légitimer cette loi. Au surplus, on laisse entendre que les droits collectifs l’emportent sur les droits individuels. Ce discours n’a pas de sens.

Un droit est qualifié de collectif s’il est reconnu à un groupe de personnes. Ainsi en est-il du droit des syndiqués de faire la grève ou du droit des peuples à l’autodétermination. Un droit est aussi collectif quand il est exercé par un individu, mais en tant que membre d’un groupe à qui on a reconnu ce droit. C’est le cas de celui d’un Autochtone de chasser et de pêcher s’il est membre d’une nation qui bénéficie de droits ancestraux ou issus de traités. C’est aussi le cas du droit des parents membres de la minorité anglophone d’inscrire leurs enfants à l’école anglaise selon les termes de la loi 101.

Mais à proprement parler, un État, à travers son Parlement, n’exerce pas un droit : il met en œuvre sa souveraineté. Il exerce son pouvoir constitutionnel d’adopter des lois conformes aux intérêts de la population qu’il représente. Ainsi, dans le préambule de la Charte québécoise des droits et libertés, l’Assemblée nationale a légitimement affirmé ce qui suit : « Considérant l’importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l’État. » Et on lit dans ce même préambule : « Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation. »

Selon sa conception de la laïcité, l’État québécois estime que les restrictions imposées aux personnes au regard du port des signes religieux dans les instances étatiques ne constituent pas une violation de leur droit fondamental à la liberté de religion. Il affirme plutôt que ces restrictions garantissent la liberté de conscience des citoyens face à l’État et à certains de ses représentants en position d’autorité, y compris les enseignants. Et si l’État québécois a utilisé la disposition de dérogation dans la loi 21, c’est qu’il sait que sa conception de la laïcité — de la légitimité morale et politique de laquelle il ne doute pas — n’est pas partagée par les tribunaux canadiens. Le récent jugement de la Cour supérieure le montre à l’évidence.

En conclusion, point n’est besoin, dans ce débat, de brandir les droits collectifs. Ce n’est en rien pertinent. Pire, c’est minoriser la nation québécoise.