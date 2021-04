Le CH méprise-t-il le français?

Après avoir porté plainte à l’organisation du Canadien de Montréal à quelques reprises, sans résultat, voire sans une simple réponse, je pose la question suivante. Notre société étant majo-ritairement francophone, et de loin, notre langue officielle étant le français, il est pour moi tout naturel qu’une organisation commele Canadien de Montréal respecte cette majorité. Or actuellement, bien que plus de 90 % des partisans du Canadien soient francophones, cette organisation s’entête à faire chanter l’hymne national canadien par des chanteuses anglophones qui interprètent la petite portion en français avec un fort accent anglophone.

Aucune réponse à nos plaintes et récidives, match après match. Pour moi, il s’agit d’une entreprise qui semble afficher un mépris pour notre langue digne d’un colonialisme d’une autre époque. Cette situation m’irrite au plus haut point et, à mon sens, ne devrait pas être tolérée par un peuple qui se respecte. Je ne vois pas de francophones chanter en franglais ni en français dans les provinces de l’Ouest. Imaginez, match après match, une francophone chantant dans un anglais à fort accent français en Alberta ou au Manitoba, voire en Ontario. Impossible !

Il est à mon sens important de signifier au propriétaire du CH, Jeff Molson, que ce comportement irrespectueux n’est pas digne d’une des marques de commerce les plus en vue au Québec, le CH. Notre droit de parole et d’indignation semble être le seul rempart, à ma connaissance, qui puisse éveiller les consciences des partisans et de l’organisation du Canadien de Montréal. Comme vous le savez, les symboles sont d’une importance capitale dans une société. Il est de notre responsabilité de manifester notre désaccord et de nous tenir unis et debout devant cette indifférence méprisante.