Nous traversons aujourd’hui une crise sanitaire, sociale et économique terrible. Cette crise est venue percuter une crise écologique en développement, « annonciatrice à court et à long terme d’une crise économique et humanitaire sans précédent ». C’est maintenant qu’il faut réfléchir au « jour d’après ».

Le tour de force qu’il faut réussir à mener pour le Québec de demain, c’est de penser le court et le long terme en même temps : il faut aider les gens qui auront perdu leur emploi, mais aussi la reconstruction des entreprises dont on aura besoin, notamment celles qui nous mettront sur le chemin de la reconversion écologique.

Malheureusement, ce tour de force est difficilement réalisable dans notre système électoral majoritaire qui donne tout le pouvoir à un seul clan victorieux. Un défaut majeur de ce système, c’est qu’un petit changement dans l’humeur et les préférences des électeurs et des électrices peut se traduire par un renversement majeur du pouvoir politique. Dans ce mode majoritaire, perdre ou gagner 5 % du vote dans une élection peut signifier perdre ou gagner 25 % de sièges. Ainsi, ce phénomène donne lieu à beaucoup d’incertitude et développe la fixation des politiciens sur les problèmes à court terme et encourage les partis politiques à chercher l’avantage politique immédiat, aux dépens d’enjeux à long terme, comme les conséquences sociales et économiques lourdes du coronavirus et la construction d’un futur écologique.

Dans un mode proportionnel, le gain ou la perte de 5 % correspond à 5 %. Cela ouvre la porte à un plus grand degré de cohérence des politiques dans le temps et à une perspective plus fortement axée sur le long terme et la capacité de prendre des mesures structurantes.

Ce type de régime qui favorise aussi la formation de gouvernements de coalition, permet de mieux construire une intelligence collective pour que « le jour d’après ne soit pas un retour au jour d’avant ».

Monsieur Legault, c’est dès maintenant que vous devez réfléchir au « jour d’après » et faire adopter le projet de loi pour un changement du mode de scrutin dès ce printemps 2021. Ce n’est pas quand le confinement sera levé et que vous aurez la tête dans le guidon pour sauver des secteurs entiers de l’économie que vous en aurez le temps.