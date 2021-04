Unis pour la démocratie municipale !

7 novembre 2021 : une journée qui marquera l’avenir de plus de 1000 municipalités au Québec. Un moment où environ 8 000 personnes seront élues à l’ordre de gouvernance le plus près des gens. Un jour où les citoyennes et les citoyens de toutes les régions seront appelés aux urnes.

Hier, à l’Assemblée nationale, les parlementaires ont adopté une motion afin que tout le Québec reconnaisse l’importance du rôle des élus municipaux dans notre société. C’est primordial de reconnaître leur travail, de souligner leur dévouement et de les soutenir dans le cadre de leurs fonctions. Ce sont des personnes qui souhaitent le mieux pour leur collectivité et pour les générations à venir. Avant d’être des élus municipaux, ce sont d’abord des gens comme vous. Ce sont des mères, des sœurs. Ce sont des pères, des frères. Ces femmes et ces hommes se réveillent, chaque matin, avec la ferme intention de faire avancer leur milieu !

Parce que la politique municipale, c’est bien plus que des dossiers au quotidien. La politique municipale, c’est offrir des services de qualité, c’est mettre sur pied des projets dynamiques pour rassembler les citoyennes et les citoyens, c’est une façon de donner vie à des initiatives vertes et de contribuer à la réalisation d’activités culturelles. Les élus municipaux ont un rôle essentiel au sein de notre société et des incidences directes sur nos milieux de vie.

Aujourd’hui, le gouvernement du Québec, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ) s’allient pour faire appel à toutes les citoyennes et à tous les citoyens. L’avenir de nos collectivités passe d’abord et avant tout par votre engagement envers les institutions démocratiques, telles que nos administrations municipales. Votre mobilisation est essentielle pour une saine démocratie. Cette mobilisation peut se faire à travers votre participation active ou en vous présentant à la prochaine élection générale municipale. Vous pouvez faire la différence. Le pouvoir est entre vos mains ! Intéressez-vous. Présentez-vous.