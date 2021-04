Insulte et injure de la mairesse de Montréal

Monsieur le Président de la Société d’histoire d’Outremont,

Les médias m’ont appris que la mairesse Plante a rejeté la recommandation de la Société d’histoire de notre arrondissement de nommer une « allée piétonnière » Camille-Laurin en souvenir de cet Outremontais qui fut un grand Québécois.

Je comprends et partage votre indignation et votre colère. Pour moi, c’est une insulte à notre égard et une injure à la mémoire de Camille Laurin… J’espère que le nouveau Parti des citoyens et citoyennes va prendre position contre cette décision.

Et ce geste m’amène à réfléchir à l’opportunité de tenir un nouveau référendum pour décider de l’avenir d’Outremont. Avec un statut municipal comparable à celui de Westmount, Outremont ne serait pas obligée de demander la permission à la Ville de Montréal avant de décider de l’appellation de ses allées piétonnières, de ses avenues, de ses parcs et de ses lieux de mémoire pour rendre hommage à d’ex-citoyennes et citoyens d’Outremont qui méritent notre reconnaissance posthume.

Honte à la mairesse Plante pour cette décision déshonorante pour son administration.