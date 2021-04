101 tonnes de félicitations

Je tiens à féliciter toute l’équipe du Devoir pour cette couverture exhaustive et très intéressante du fait français au Québec. J’ai lu tous les articles et chroniques de votre compétente équipe de journalistes au fil des semaines et je ne puis que me régaler avec ce cahier spécial de la fin de semaine de Pâques. Merci ! Tout cela m’encourage, comme citoyen, à poursuivre la défense de notre belle langue — ce que devraient faire davantage les artistes et commerçants, dont plusieurs sont trop souvent séduits par le chant des sirènes anglophones.