La générosité de Michel Louvain

Oui, Michel Louvain était un chic type. Avec un cœur gros comme ça ! J’en ai pour preuve la générosité avec laquelle il a livré un spectacle-bénéfice, à Québec, en 2007, au Centre d’hébergement Saint-Jean-Eudes où résidait ma fille, Geneviève, atteinte de la sclérose en plaques. À ma demande, cet homme sensible et réceptif à la souffrance, que j’avais rencontré en tant que journaliste, est venu donner le meilleur de lui-même dans ce lieu exceptionnel où on l’a accueilli avec des larmes dans les yeux. Placée près de la scène, je pleurais, oui, en regardant les visages illuminés de tous ces gens vulnérables qui connaissaient chacune des chansons de leur Michel. Et j’ai vraiment craqué lorsqu’il s’est mis à genoux aux pieds de Geneviève pour lui chanter la fameuse Dame en bleu qu’elle n’a cessé de fredonner jusqu’à sa mort en rêvant d’un impossible amour. Nous l’avons mise en terre au son des violons interprétant sa chanson fétiche…