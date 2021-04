Que faire d’Alerte COVID?

L’attention du monde entier se porte dorénavant vers la vaccination et la course folle contre des variants encore plus nocifs. Tous espèrent limiter les dommages et en finir avec cette maudite pandémie. Il semblerait maintenant que le développement de l’application pour téléphone intelligent Alerte COVID, jadis prometteuse, soit enterré en catimini alors que personne n’y porte attention. Des élections fédérales se pointent déjà même à l’horizon.

Dans de telles conditions, peut-on vraiment continuer à demander aux Canadiens d’utiliser Alerte COVID ? Que faire alors avec son développement ?

L’application représentait pourtant une honorable tentative de moderniser notre outillage de santé publique. Beaucoup y a été investi. Malheureusement, les piètres résultats ont déçu, y compris la faible reddition de comptes. Toutefois, il y aura vraisemblablement de nouvelles pandémies, sinon une prochaine vague ou encore des surprises de vaccination. Notre outillage de santé publique sera-t-il alors plus adéquat ? Le conseil consultatif de l’application jadis créé par le gouvernement fédéral pourrait certes être plus utile.