Où est passée la nuance?

En 2021, la majorité d’entre nous vit dans deux univers parallèles. Il y a le monde réel et le monde virtuel des réseaux sociaux. Dans le monde réel, il y a le oui, le non et le peut-être, mais dans le monde virtuel, le peut-être a tendance à s’effacer et à être remplacé par des opinions tranchantes qui ne laissent plus aucune place à la nuance.

Le peuple n’a jamais été aussi divisé qu’aujourd’hui, car on se fait bourrer la tête d’informations vraies ou fictives, ce qui fait que n’importe qui a une opinion sur n’importe quoi. Les gens partent à la guerre dans les commentaires sous différents articles pour défendre leur opinion sans que jamais personne ne l’emporte, même quand l’article ne traite que de simples faits divers comme la nouvelle maison de Marie-Mai. Ce qui est dangereux, c’est de transporter parfois ce champ de bataille dans le monde réel et que les gens manifestent les uns contre les autres de manière violente, comme on a pu le voir récemment avec la pandémie et les nombreux crimes haineux commis envers la communauté asiatique.

Les gens ne voient plus que noir ou blanc, oui ou non, toujours ou jamais. On crie au bûcher à la première personne qui ose se poser une question sur un sujet controversé. Pourtant, la question se rapproche beaucoup plus du drapeau blanc que d’une arme de combat. On oublie les gens qui veulent s’informer sur une situation, on veut seulement connaître leur opinion pour les bannir ou non.

La nuance est là pour calmer les conflits, pour assouplir nos pensées, pour comprendre des enjeux, elle est partout, entre l’amour et la haine, dans les couleurs de la nature, vous devriez sortir voir à quel point c’est beau ; la nuance.