Après la vague d’adoptions d’animaux, celle d’abandons?

La vague d’adoption d’animaux de compagnie durant le confinement dans le but de briser l’isolement implique une vague d’abandon de ces derniers.

Avec le déconfinement, les gens qui étaient toute la journée à la maison en compagnie de leur nouveau chiot retourneront au travail et laisseront leur chien seul. Comme il n’aura jamais été habitué à être seul, il en résultera des problèmes de comportement dus à l’anxiété de séparation tels que les aboiements, la destruction des meubles, les besoins à l’intérieur et même l’agressivité. Comme les gens n’auront plus le temps nécessaire pour corriger ces comportements, il sera plus facile pour eux de l’abandonner dans un refuge.