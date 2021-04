100 dollars n’aideront pas les étudiants

En donnant 100 $ par session aux étudiants qui étudient au cégep et à l’université (« Un chèque de 100 $ par session pour les étudiants », Le Devoir, 26 mars 2021), le gouvernement Legault n’aide pas réellement à surmonter la crise.

Plusieurs cégeps et universités avaient déjà décidé de ne rien changer de leur planification initiale et de laisser une grande partie de l’enseignement à distance, bien que, depuis le 8 février, ils puissent à nouveau accueillir des élèves dans leur établissement un jour par semaine. En donnant ainsi de l’argent aux étudiants pour qu’ils s’équipent, le gouvernement envoie un message clair aux instances scolaires en leur disant de ne pas se presser pour le retour à temps plein des étudiants postsecondaires.

De plus, le gouvernement a déjà dépensé plus de 215 millions de dollars en enseignement supérieur depuis le début de la pandémie, dont 75 millions pour que les établissements fournissent du matériel technologique et donnent accès à de l’aide pédagogique et psychosociale. Pourtant, les étudiants se sentent encore laissés à eux-mêmes.

Devant ces échecs dans les tentatives de soutenir les élèves en temps d’enseignement à distance, il faudrait que le gouvernement change de stratégie et réinvestisse cet argent pour permettre le retour en classe dans les écoles d’enseignement supérieur.