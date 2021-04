À qui la faute?

La semaine de relâche, le temps des Fêtes, les adolescents, notre petit côté latin et les précédents gouvernements ont tous été blâmés à un moment ou un autre durant la pandémie. Et si, comme dans le conte d’Anderson, on se rendait compte collectivement que l’empereur est nu : Monsieur Legault, c’est votre faute.

Votre empressement à déconfiner soudainement tous les secteurs de la société d’un seul coup et sans en mesurer les impacts au niveau de la contagion a envoyé le message que c’était gagné. Puisque la zone rouge de Montréal n’était plus vraiment rouge, tous les gens ont pensé que l’orange de Québec devait bien être jaune ! Bref, on se retrouve comme dans un tableau de Van Gogh : sens dessus dessous et un peu confus.

En espérant que cette dernière bourde ouvre les yeux des Québécois et vous permette de retrouver un peu d’humilité (des vêtements) afin de bien sortir de cette crise en écoutant tous les experts, pas seulement vos spin doctors ! [...]