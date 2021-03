L’anglais et les publicités à la télé

Depuis un certain temps, les publicitaires présentent des publicités télévisées dans les stations télé francophones, publicités qui insèrent une chanson en langue anglaise. Je remarque que nous sommes de plus en plus nombreux à trouver insultantes de telles publicités. À mon tour, je proteste énergiquement contre le fait qu’on fasse entendre aux auditeurs une chanson en anglais, ce qui est offensant pour les citoyens de langue française qui ont syntonisé cette chaîne précisément parce qu’elle est de langue française. C’est comme si vous insériez de la publicité unilingue anglaise dans un journal en français, ce qui serait évidemment un non-sens. […]

À la télévision, on rejoint une collectivité francophone dont la liberté individuelle est bafouée par le geste de marketing de ces publicitaires, celui-ci s’exerçant au mépris du respect des auditeurs francophones qui ont choisi ce diffuseur francophone.

Cela n’a aucun rapport avec le fait qu’on pourrait entendre des chansons anglaises à la télé francophone lors d’une émission de variétés, à condition que la culture francophone soit majoritairement présente. Ce fait n’a aucune mesure de comparaison avec l’utilisation de publicité insérant une chanson en anglais comme support musical. […]

Votre geste d’insérer une telle chanson en anglais à l’intérieur d’une publicité à une chaîne francophone s’apparente à de l’intimidation linguistique impropre à se sentir bienvenue dans votre aventure commerciale.