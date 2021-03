Nous voulons tous le meilleur!

Les réactions sont vives au Saguenay depuis le dépôt du rapport du BAPE sur le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel dans notre fjord. Cependant, au-delà des positions contradictoires, nous souhaitons toutes et tous le meilleur pour notre région.

Le problème, c’est que le « meilleur » n’est pas le même selon l’échelle de temps que l’on utilise pour l’évaluer. À très court terme, les emplois qui seraient créés pendant la phase de construction de l’usine semblent très alléchants. […] Et si l’on regarde un peu plus loin encore dans le temps ? Ou bien nous serions pris avec un éléphant blanc qui défigurerait nos paysages parce que les marchés pour les GNL ne seraient pas ou plus au rendez-vous, ou bien nous alimenterions un système qui saboterait nos efforts pour atteindre la carboneutralité et qui détournerait notre précieuse hydroélectricité d’usages bien plus profitables pour le Québec. Et pourquoi cette histoire de carboneutralité est-il si importante ? Parce que, selon un consensus scientifique massif, nous nous dirigeons vers un réchauffement climatique aux conséquences absolument désastreuses.

Déjà, nous savons que nos enfants et petits-enfants ne vivront pas dans le monde que nous, leurs aînés, avons connu. Encore faut-il qu’il leur reste au moins un monde viable. Je me réjouis des voix de plus en plus nombreuses qui s’élèvent du milieu politique pour dire « non à ce projet » : depuis longtemps, celle du député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, et celle de Québec solidaire, et même maintenant celle du Parti libéral du Québec. Il reste au gouvernement québécois à faire ce que la sagesse impose : refuser le projet !