Depuis 1962, le 27 mars est la journée mondiale du théâtre. Le 27 mars 2021 prend une dimension toute particulière.

Cela fait un an que le théâtre est à peu près disparu. En tout cas, sous sa forme originale. Sa présence vivante. Celle de cette rencontre privilégiée en chair et en os entre les artistes de la scène et le public.

Personnellement je suis un amoureux inconditionnel du théâtre. Je ne peux pas m’en passer. Autant comme spectateur que comme créateur. Le théâtre, c’est ma vie.

Cette année d’absence due à cette pernicieuse pandémie m’a montré à quel point le théâtre, issu de la nuit des temps, est un art nécessaire. Il occupe une place encore plus essentielle en ces années 2000 où le virtuel semble avoir réponse à tout.

Le théâtre devient un lieu de résistance à la superficialisation de nos sociétés contemporaines. Il se présente comme un des véhicules les plus accessibles et effervescents de la prise de parole. Pendant un an le théâtre s’est tu. Il m’a manqué cruellement. Depuis quelques semaines, il renaît. Timidement mais sûrement. Sublime outil de nos imaginaires. […]

En cette journée mondiale du théâtre il faut fêter haut et fort ce moment historique des retrouvailles du théâtre et de son public. Je me le dis spontanément. De toute la profondeur de mon cœur, de ma tête et de mes rêves, avec les mots les plus simples qui me viennent à l’esprit, je profite de cette tribune pour souhaiter haut et fort : longue vie au théâtre vivant.