Une population oubliée

Le contexte scolaire que subissent les cégépiens et les étudiants universitaires à cause de la pandémie n’est pas du tout équitable, puisque leur bien-être n’est aucunement pris en compte.

Depuis l’assouplissement de l’isolement sanitaire, plusieurs personnes sont retournées sur le marché du travail, retrouvant ainsi un semblant de normalité dans leur vie. Les coiffeuses, esthéticiennes, orthodontistes, commis, bref une grosse majorité de la population est retournée sur son lieu de travail. Dans cette liste, nous pouvons même compter les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, qui sont retournés sur les bancs d’école. Mais qu’en est-il des étudiants des cégeps et des universités ? Seuls devant leur ordinateur depuis le mois de mars dernier, ils sont oubliés par la population.

Ces étudiants, pour la plupart venant juste d’atteindre la majo-rité, sont brimés dans leurs relations sociales. Effectivement, étant privés de leur milieu d’apprentissage, ces étudiants n’ont plus de contacts humains depuis maintenant un an, aspect plutôt essentiel dans la vie d’un jeune adulte. Imaginez-vous à 20 ans, comment vous sentiriez-vous si vous ne pouviez plus sortir dans les bars, aller au restaurant avec vos amis, étudier dans un petit café du coin ou tout simplement vivre votre jeunesse ? La vie de ces jeunes se résume donc à leurs études, ce qui peut créer des conséquences négatives sur leur santé mentale. Le contact humain est alors, hors de tout doute, un des éléments primordiaux pour ces étudiants qui forment la relève de demain.

M. Legault, vous dites que l’école est votre priorité, alors pourquoi n’avez-vous jamais fait appel à ces étudiants lors de vos nombreuses conférences de presse ? Pourquoi n’installez-vous pas des mesures sanitaires telles que celles adoptées par les écoles secondaires ? Plusieurs possibilités s’offriraient pourtant à vous. L’éducation est votre priorité ? Alors, agissez, car les futurs médecins, enseignants, infirmiers de ce monde sont sur le point de craquer.