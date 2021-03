Québec «bashing»

BONJOUR, olà, hallo, servus, grüss gott, buongiorno, hi,

Monsieur Amir Attaran, professeur de droit à l’université d’Ottawa, affirme que « la culture des Québécois est raciste ». Ah bon ?… Monsieur Jacques Frémont, recteur de cette même université, ayant entre autres mandats de bien encadrer les bonnes pratiques en enseignement supérieur (y compris l’éthique professionnelle), se dissocie de ces propos mais prétend qu’il n’a pas à les sanctionner puisqu’ils n’ont pas été prononcés en classe et que, dans ce cas précis, cela relève de la liberté d’expression et non de la liberté universitaire. Raisonnement qui n’entraîne donc aucune sanction pour ce professeur de droit qui, après tout, a bien droit à sa libre expression… Si on suit ce raisonnement, être enseignant de niveau supérieur permet ainsi de tout dire, même les pires conneries. À moins que la personne en position d’autorité qui devrait encadrer de tels agissements préfère se taire pour ne pas faire se lézarder les murs de l’université ? Et si, en voulant épargner l’ire de môssieu Attaran, môssieu Frémont se faisait montrer la porte par le ministère de l’Enseignement supérieur de l’Ontario ? Car c’est de ça qu’il est question ici : de la qualité de la gestion universitaire. Quand une brebis sort du troupeau pour se distinguer par ses habiletés à gambader avec prestance et agilité, elle remporte des prix de distinction pour les bonnes raisons. Mais quand une autre ne rentre pas dans les standards d’éducation dont la société tout entière est en droit de s’attendre et qu’elle contamine le groupe, on l’envoie habituellement à l’abattoir… Et que dire de cette intervention du premier ministre du Canada « ça suffit le Québec bashing » ? Faut-il entendre par là la terrible sanction à môssieu Attaran ? Et hop, on n’en parle plus.