Nous vivons en démocratie, et les citoyens ont le droit d’être entendus. Plusieurs voix s’élèvent en ce moment pour revendiquer le droit de choisir son vaccin contre la COVID-19. Le choix d’avoir un vaccin ou pas paraît acquis, en partie du moins. Il reste cependant des zones nébuleuses pour les travailleurs de la santé et le carnet de vaccination. Mais le choix du type de vaccin que l’on reçoit n’existe pas. Ce n’est pas normal en démocratie. À cet égard, le paternalisme sucré du trio Legault-Dubé-Arruda répétant ad nauseam que le « bon vaccin, c’est celui qu’on nous injecte dans le bras », provoque chez plusieurs une écœurantite aiguë. Nous avons le droit de choisir le vaccin qu’on nous injectera contre la COVID-19.

J’écoute les avis des experts, surtout à TV5 où il semble y avoir davantage de liberté de parole, parce qu’ici, le consensus me paraît suspect. Les scientifiques doivent avoir le droit démocratique d’exprimer des avis différents, basés sur la science. Par exemple, en Europe, on dit que la deuxième dose doit provenir du même type de vaccin que la première dose, et que si l’on a reçu un vaccin ARN, il n’est pas bon de recevoir un vaccin ADN en deuxième dose ou vice versa.

Je demande à nos autorités de cesser ce paternalisme étouffant et de laisser aux citoyens qui le désirent le droit de choisir leur vaccin. On assiste en ce moment à une course effrénée pour écouler les vaccins AstraZeneca avant la date de péremption de début avril.

On a même négligé de dire à ceux qui s’informaient qu’AstraZeneca et Covishield, c’est la même chose. De plus, on refuse de tenir des statistiques réelles sur le nombre de refus de l’AstraZeneca. La plupart du temps, il n’est même pas possible de connaître à l’avance le type du vaccin qui sera administré lors du rendez-vous. La personne qui ne veut pas recevoir ce vaccin doit donc rebrousser chemin et prendre un autre rendez-vous en espérant tomber sur le vaccin désiré. Cela se fait au détriment des droits fondamentaux des citoyens dans une démocratie.

Ce qui se passe en ce moment est une atteinte au libre arbitre, à l’intelligence des citoyens, et à leur dignité. Nous aspirons tous à sortir au plus vite de cette terrible pandémie, mais il faut le faire dans le respect des droits fondamentaux, et le fait de choisir son vaccin en fait partie.