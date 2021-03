Vaccination: que les derniers soient les premiers

La campagne de vaccination semble prendre son envol avec la normalisation de l’approvisionnement. Le gouvernement du Québec a fait savoir dans quel ordre les différents groupes auront accès au vaccin. Il est heureux que les personnes qui courent un risque plus élevé ou celles qui sont considérées comme vulnérables soient placées en tête de liste, en commençant par les résidents des CHSLD, les travailleurs du réseau de la santé, les personnes âgées, etc.

Une fois que les populations vulnérables et celles qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux seront vaccinées, le tour des autres viendra. Il s’agit évidemment de la vaste majorité. Nous savons pourtant que certaines catégories de cette vaste population sont plus affectées que d’autres par la COVID-19 : les populations en situation d’itinérance ; les travailleuses et travailleurs qui sont en contact avec un plus grand nombre de personnes, généralement dans les secteurs de la transformation et des services ; celles qui ont de la difficulté à lire ou à communiquer ; les personnes racialisées, etc. Autrement dit, les individus et les familles ayant des revenus élevés sont plus susceptibles d’occuper des emplois pouvant être exercés à domicile sous forme de télétravail, ce qui limite les occasions de contracter le virus.

Il serait donc approprié, pour des raisons éthiques, de justice et de santé publique, que la très large catégorie des « autres » (soit les moins de 60 ans non vulnérables) soit hiérarchisée en matière d’accès au vaccin. Une manière simple d’y parvenir serait que la priorité soit accordée aux personnes en fonction de leur revenu familial : des plus faibles aux plus élevés. Il faut que l’accès au vaccin tienne compte des populations qui en ont le plus souffert parce qu’elles se trouvent au bas de l’échelle. Ce serait une belle manière d’envoyer le message qu’il arrive parfois que les derniers soient les premiers dans une société qui se targue d’accorder une certaine valeur aux principes de justice et de solidarité.