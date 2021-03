Que se passe-t-il au ministère de la Justice?

Je comprends que le ministère de la Justice est un ministère important. Est-ce possible que le ministre Jolin-Barrette en ait trop pour ses capacités ? C’est peut-être un trop gros ministère pour lui. Par exemple, ça brasse avec le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, donc ça prend beaucoup de son temps et d’autres dossiers sont laissés en attente. Le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), ça vous dit quelque chose, M. le Ministre ? Depuis l’automne dernier que vous avez promis de vous occuper de ce dossier, et rien ne bouge. Ça fait maintenant un an que de nombreux voyages ont été annulés et que de nombreux voyageurs attendent d’être remboursés. Avez-vous de la difficulté avec la gestion de votre personnel ? […] Quand tout ceci sera réglé, il serait important de repenser le fonctionnement du FICAV.[…] Les gens font des voyages de plus en plus longs et dispendieux et avoir la capacité de les rembourser devrait sérieusement être envisagé. Oui, un jour nous nous promènerons encore autour du monde.