Enseignante au préscolaire de façon non continue des années 1965 à 2000 et responsable d’un pavillon pour quatre groupes de maternelle 5 ans pendant plusieurs années, je suis en total désaccord avec le programme ministériel qui impose l’enseignement des lettres à des enfants de 4 ou 5 ans. Durant mes 28 années passées avec bonheur auprès d’enfants de maternelle, je peux témoigner qu’il n’est ni essentiel ni pertinent de vouloir que les enfants apprennent à nommer et à reconnaître les lettres de l’alphabet. Non, la maternelle n’est pas l’école, et on s’oppose à cette conception de la maternelle depuis longtemps !

C’est l’âge de l’éveil à de multiples expériences sensorielles, artistiques, sociales dans un contexte ludique, et surtout pas scolaire. Avant tout, les enfants doivent apprendre à s’exprimer, à vivre avec les autres, à socialiser, à suivre les consignes dans la perspective de préparation à la vie avec d’autres, entre autres, à l’école. Et cela représente de gros défis pour plusieurs, ce ne sont pas des apprentissages si simples ; ils demandent du temps. Chacun doit développer ses capacités personnelles et bâtir une attitude de confiance en ses propres valeurs et capacités.

Je pense aux enfants anxieux, à ceux qui ont du mal à être attentifs et concentrés, à ceux qui ne sont pas habitués à partager avec d’autres des jouets, mais aussi leurs émotions et paroles, à ceux qui doivent travailler à améliorer leur motricité fine. Il est essentiel d’être attentif au processus d’apprentissage de chacun et au développement particulier de chacun. Peut-on laisser chacun avancer à son rythme, prendre le temps qu’il lui faut, plutôt que d’exiger continuellement de lui qu’il fonctionne sur un mode accéléré et identique aux autres selon des standards discutables ?

Mieux préparé par les diverses activités de la maternelle, dont la lecture animée d’albums et autres écrits par l’enseignante, l’enfant apprendra à lire et à écrire des lettres avec enthousiasme en 1re année.

Je suis une grand-maman, dont un petit-fils entrera en maternelle en septembre et je souhaite qu’il fasse plein de découvertes et d’apprentissages qui le rendront encore plus heureux d’être dans le monde. Avec ce programme, je crains qu’on le juge en fonction de son intérêt pour des activités scolaires.