Et la restauration dans tout cela?

Je m’adresse à vous, Monsieur Legault. Que faites-vous pour les restaurateurs ? J’écoute vos points depresse, et force est de constater que vous parlez très peu d’eux. C’est comme s’ils n’existaient pas. Il me semble que le minimum serait que vous vous adressiez à eux directement. Ils ont besoin de vous, car ils souffrent en silence. Vous le savez mieux que quiconque, car vous êtes comptable de formation. Tout est en train de s’écrouler pour eux. Ils ont travaillé de longues heures durant plusieurs années pour se construire une identité culinaire, et tout cela risque de s’évanouir ; ils ont investi temps et argent pour se conformer aux consignes sanitaires. Donnez-leur un espoir concret et tangible. Sinon, ils auront fait tout cela en vain. Pour rien ! Dites-leur que non. Faites-leur signe. Ils en ont bien besoin.