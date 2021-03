Mme Rizqy éclipse Mme Guilbault!

De tout temps, les grands débats aux enjeux majeurs ont fait poindre, dans les méandres des décisions et des coulisses, de nouveaux leaders face à la galerie. Dieu merci, car un vent de fraîcheur, empreint d’idées nouvelles, rafraîchit l’échiquier politique trop souvent poussiéreux. N’en déplaise aux plus vieux qui, manifestement, reculent d’un pas.

En ce qui concerne les dossiers de la région de la Capitale-Nationale, et ce, depuis quelques semaines, nous constatons que Mme Geneviève Guilbault s’affaisse discrètement à tra-vers des arguments faméliques et tend vers le silence radio. Pire encore, elle nous répète ce que M. Legault déclare. Sa vision d’ouverture se referme, et cela inquiète ! Bref, aucune initiative politique personnelle, le foyer idéologique s’éteint-il ?

De l’autre côté, pendant ce temps, Mme Marwah Rizqy ravive la braise pour faire feu de tout bois dans son rôle de porte-parole de l’opposition officielle responsable de la région de la Capitale-Nationale. À titre de nouvelle porte-drapeau, elle tient des propos qui portent et font écho tout en démontrant de quel bois elle se chauffe ! Oui, Mme Rizqy éclipse facilement Mme Guilbault !