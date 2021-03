Pour un changement de nom de l’Aéroport international Montréal-Trudeau

Cyril Dionne - Abonné 1 mars 2021 08 h 33

OUI!

Oui pour un changement de nom. Pourquoi pas l’Aéroport international Montréal-René Lévesque? Oui pour une pétition en bonne et due forme. Je la signerai avec une gaieté de coeur pour enlever le nom de ce personnage odieux et perfide qui a voulu affamer et détruire l’économie de la nation québécoise entre autre.