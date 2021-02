McGill et l’UQAM: de grandes aspirations à la mesure des défis de la planète

Nous sommes toutes deux des dirigeantes de grands établissements universitaires montréalais pour lesquels nous avons de grandes ambitions. Des ambitions qui sont à la mesure du talent, de l’ouverture sur le monde et de la créativité des Québécoises et Québécois. Pour renforcer la position du Québec comme chef de file dans le développement de la connaissance et des talents, nous misons sur la collaboration entre les universités québécoises et avec des institutions à travers le monde. En outre, nous nous appuyons sur le rayonnement international de Montréal, qui figure parmi les meilleures villes universitaires au monde selon le classement QS Best Student Cities.

La complexité des défis auxquels notre société et la planète font face est sans précédent. La crise liée à la pandémie de COVID-19 et les impacts actuels et appréhendés des changements climatiques en sont des illustrations manifestes. C’est pourquoi les chercheurs de nos deux universités œuvrent conjointement dans des travaux axés sur le développement durable, une priorité pour l’humanité et l’avenir de la planète. Ces travaux portent entre autres sur la biodiversité, les systèmes de la Terre, la climatologie et la météorologie, la gestion des risques liés aux inondations, et plus encore.

Dans la recherche de solutions innovantes dont le monde a urgemment besoin, les universités constituent des acteurs clés. Non seulement elles fournissent des réponses aux problèmes et aux questions complexes grâce à leurs activités de recherche, elles joignent en plus leurs forces pour accélérer ces découvertes, transcendant les frontières institutionnelles, géographiques, linguistiques et culturelles.

À l’heure actuelle, le besoin de rebâtir un monde meilleur à la suite de la pandémie est plus que jamais d’actualité. Or, c’est précisément ce que nous voulons faire ensemble et c’est ce qui nourrit nos aspirations et notre motivation.