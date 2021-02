Quand la politique politicienne étouffe la démocratie

Cyril Dionne - Abonné 22 février 2021 09 h 48

Pour certains, les terroristes sont des combattants de la liberté puisque tout dépend de notre point de référence qui est plus souvent qu’autrement, à géométrie variable

OK. Les 75 millions qui font parti du 150 millions d’Américains qui supportent le grand « Orange » sont tous des déplorables, des racistes de l’extrême droite selon les élus autoproclamés de l’autel de la très sainte rectitude politique "wokienne" aux accents d’une moralité supérieure. On pourrait continuer en disant que plus de 60% des Américains, ce qui inclut presque la moitié des démocrates, croit que la fin des temps arrive et que leur « dieu » reviendra sur terre pour sauver les purs et punir les gros méchants. Il n’y pas si longtemps, on demandait à un représentant républicain de Chicago qui avait voté en faveur de la destitution de Trump et qui recevait des lettres comme quoi il était possédé du démon, ce qu’il déniait, s’il croyait en des forces surnaturelles comme le diable? Eh bien, il a répondu oui. Misère.



OK. Ceux qui demandent ce qu’est l’arbitraire démocratique dans l’assaut du Capitole par des protestataires armés de pancartes et de prières en faisant allusion à la prise de la Bastille de la Révolution française, devraient relire les 1er, 2e et 3e amendements de la constitution américaine. Le premier amendement dicte que : « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre ». Ensuite vient le 2e amendement qui parle de : « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé ». Le 3e nous parle de : « Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, si ce n'est de la manière prescrite par la loi ». Or, le Congrès n’est-il pas la maison privée du peuple américain?