La relâche! Où sont les priorités?

Je suis renversée de voir tout ce temps perdu à discuter de la tenue ou non de la semaine de relâche. Hier, mon fils me faisait la réflexion suivante à ce sujet : les infirmières auraient bien besoin d’une semaine de relâche, elles aussi ! Nous sommes en temps de pandémie ; le nombre de morts chaque jour en est la preuve. Ne pourrait-on pas oublier notre confort pour quelque temps et laisser les dirigeants faire leur travail ?