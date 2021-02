Évasion au soleil et évasion fiscale

Jean-François Fisicaro - Abonné 10 février 2021 08 h 16

Une fable de FITZ encore applicable ici ... rebelotte

« Le Capital »



Le Capital a démontré depuis qu'il sévit sur cette planète sans subtilité qu'il ne discrimine ni territoire, ni humain, ni parcelle d'écosystème et certainement aucune ressource. Il veut tout et si on se fie à ses performances, il aura tout. Je prédis même, qu'à force, il finira par s'engloutir lui-même. Je dirais même plus, il déjà bien parti pour ça.



Pour être sûr qu'on ne se méprend pas sur mes propos, je ne parle pas ici de système politique ou social. Non le Capital n'en a que faire ! Il se faufile partout, parfois de façon ostentatoire, parfois en catimini ...



C'est probablement l'invention des humains qui fait preuve de fausse représentation à un niveau jamais égalé par aucune autre. Au départ, il devait n'être qu'un moyen pour permettre les échanges de ressources entre les humains. Mais certains, aveuglés en cours de route, probablement même au tout début, ont commencé à le convoiter pour ce qu'il n'était pas. En effet, au lieu de le laisser cantonné à sa vocation originelle, c'est-à-dire à l'état de moyen, ils l'ont élevé au statut d'objectif ...



Et commença alors le début de la fin. Inexorable. Depuis lors, le Capital a engendré les descendants de ceux qui ont parti le bal. Et il s'est assuré que s'ils en mouraient, d'autres les remplaceraient. Mais qui sont-ils ? Que sont-ils devenus ? Peut-être quelques centaines ? Un millier ? Oligarques, héritiers modernes de l'époque des rois et des empereurs. Ils n'ont pas encore atteint le but de leur maître, mais ils s'en rapprochent. Le Capital leur donne une capacité de survie et d'adaptation hors du commun.



Il a même fait croire à l'humanité qu'avec lui, tous seraient prospères sans exception. Et pendant quelques fractions de secondes, les humains y ont cru. Ils ont mordu au leurre. Est-ce que la bébite Humanité pourra en sortir ? Hum ! Y a peu de chance. Car pour y arriver, il faudrait encore qu'elle ait compris à quoi elle a affaire ...



Tenants des théories complotistes vous abstenir.