«Une clientèle», dites-vous M. Legault?

On sait que François Legault se targue d’être entrepreneur ; mais là, on a l’impression que ses efforts pour transformer le Québec en une grande entreprise qui marche selon la volonté de son entrepreneur principal, son p.-d.g., atteignent de nouveaux sommets. Le jeudi 28 janvier en point de presse sur l’état de la pandémie, il défend son couvre-feu en disant que, selon lui, celui-ci « réussit à rejoindre une clientèle qui était peut-être difficile à convaincre dans les maisons. » (Le Devoir, 1er février) Ainsi, nous ne sommes plus des citoyens, plus des électeurs et électrices, plus des contribuables, mais une « clientèle », 8,5 millions de clients.

Déjà, c’était plus qu’irritant de se faire dire dans nos hôpitaux qu’on n’est pas des patients mais des clients ; à nos écoles ou à nos universités que nos enfants ne sont plus des élèves ou des étudiants, mais des clients. Mais là, devoir remplacer notre statut de citoyen par celui de client, c’est carrément outrageant.

La réponse : clients et clientes de tous les pays, unissez-vous, pour mettre fin à ce détournement de la démocratie !