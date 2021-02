Une Radio-Canada qui nous ressemble et nous rassemble

Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais tellement que je m’identifiais au Québec en grandissant avant de réaliser que j’étais Acadienne. Nous écoutions CHNC New Carlisle et ChauTv. Nous n’entendions jamais parler de nous comme vous non plus. Cinquante ans plus tard, peu de choses ont changé. Cette aliénation que nous ressentons entretenue par Radio-Canada, financée par les contribuables canadiens, est aussi vécue par certains vivant en dehors de Montréal. Radio-Canada va-t-elle demeurer un facteur d’assimilation de la francophonie du pays ou va-t-elle enfin allumer et devenir inclusive de la diversité canadienne ?